NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street sedikit mengalami kenaikan pada perdagangan Selasa waktu AS. Hal tersebut sambil menunggu pidato kenegaraan, State of the Union oleh Presiden Donald Trump.

Melansir Reuters, Selasa (5/2/2019), Trump mengancam akan mengumumkan "darurat" nasional karena kongres tidak bergerak menuju kesepakatan untuk mendanai pembangunan tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko.

Presiden pun mengakhiri penutupan sebagian pemerintah selama 35 hari pada pekan lalu tanpa mendapatkan dana sebesar USD5,7 miliar untuk tembok itu.

Baca Juga: Wall Street Kokoh Ditopang Saham Apple hingga Amazon

Pidato Trump di depan kongres dijadwalkan dilakukan hari ini. Sebelumnya Ketua DPR Nancy Pelosi mengucapkan terima kasih atas undangan selama pertikaian mereka atas penutupan pemerintah.

"Pidato ini akan diawasi secara ketat, untuk pembaruan pada pembicaraan perdagangan dengan China dan keamanan perbatasan, atau lebih khusus tembok perbatasan," Analis Pasar Senior Oanda Craig Erlam.

"Ada banyak laporan bahwa Trump sedang mempertimbangkan menggunakan kekuatan darurat untuk memenuhi janjinya pendanaan dinding perbatasan dan ini bisa menjadi platform untuk itu," tambahnya.

Google-parent Alphabet Inc membungkus penghasilan FAANG dengan memposting pendapatan dan laba triwulanan yang lebih baik dari perkiraan. Namun, sahamnya turun 2,1% sebelum bel karena investor khawatir tentang pengeluaran yang lebih tinggi.

Estée Lauder Cos Inc melonjak 10,5% setelah pembuat kosmetik melampaui estimasi penjualan triwulanan, didorong oleh permintaan yang lebih tinggi untuk merek perawatan kulit mewahnya.

Penghasilan sejauh ini sebagian besar optimis dengan sekitar 71% dari perusahaan S&P 500 mengalahkan perkiraan.

Baca Juga: Wall Street Dibuka Flat, Investor Tunggu Data Tenaga Kerja AS

Adapun indeks utama Wall Street, Dow Jones naik 0,33%. S&P 500 naik 0,18% dan Nasdaq 100 naik 0,24%.

Setelah akhir yang bergejolak di 2018, saham AS telah memiliki kinerja yang kuat pada tahun ini dengan benchmark S&P 500 dan blue-chip Dow Industrials naik lebih dari 8%, dengan teknologi Nasdaq naik 10,7%.

Akhir-akhir ini, sikap dovish dari Federal Reserve dan berharap bahwa kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan China dapat dicapai telah memicu sentimen risiko dan membuat S&P 500 untuk kenaikan hari kelima.

(fbn)