NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street turun pada penutupan perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), karena investor mencerna pidato kenegaraan Presiden AS Donald Trump dan sejumlah laporan laba perusahaan.

Melansir Xinhua, Kamis (7/2/2019), indeks Dow Jones Industrial Average turun 21,22 poin atau 0,08% menjadi di 25.390. Indeks S&P 500 turun 6,09 poin atau 0,22% ke 2.731 dan indeks Komposit Nasdaq turun 26,80 poin atau 0,36% menjadi 7.375.

Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup lebih rendah, dengan sektor jasa-jasa komunikasi dan energi masing-masing turun 1,49% dan 0,77%

 BacaJuga: Wall Street Lesu Akibat Rencana Trump Bangun Tembok Pembatas Meksiko Tetap Dilanjutkan

Saham raksasa teknologi AS utama, termasuk Amazon, Netflix dan induk perusahaan Google, Alphabet, semua jatuh sedikitnya 1%, sehingga membebani pasar secara luas.

Sementara itu, saham General Motors naik 1,55% setelah perusahaan memberikan hasil yang lebih kuat dari yang diperkirakan pada kuartal keempat.

General Motors mengatakan laba untuk tiga bulan yang berakhir pada Desember datang pada USD1,43 per saham, jauh di atas konsensus pasar USD1,24 per saham.

 Baca Juga: Laporan Laba dan Pidato Trump Angkat Wall Street

Wall Street terus mengawasi dengan cermat pidato kenegaraan Trump di Capitol Hill pada Selasa malam. Trump membahas berbagai topik dan prioritas pemerintahannya di tahun mendatang, termasuk imigrasi, perdagangan dan ekonomi, infrastruktur, perawatan kesehatan, dan keamanan nasional.

Trump juga menyerukan persatuan dan bipartisanship, mengingat Kongres yang terpecah setelah dua tahun pertarungan partisan yang pahit dan polarisasi politik yang meningkat.

(dni)