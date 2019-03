JAKARTA - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), di tengah kenaikan di pasar ekuitas, karena investor melakukan aksi ambil untung menyusul reli tajam selama sesi sebelumnya.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April turun USD8,20 atau 0,63% menjadi USD1.291,10 per ounce, dikutip Antaranews, Selasa (12/3/2019).

Baca Juga: Harga Emas Antam Naik Rp3.500/Gram

Saham-saham AS berakhir lebih tinggi pada Senin (11/3), dengan Indeks Dow naik 0,79% menjadi 25.650,88 poin, dan S&P 500 naik 1,47% menjadi 2.783,30 poin, sedangkan Nasdaq naik 2,02% menjadi 7.558,06 poin.

Ketika ekuitas membukukan keuntungan, logam mulia biasanya turun, karena investor tidak perlu mencari aset-aset safe haven seperti emas.

Namun demikian, penurunan harga emas lebih lanjut dibatasi oleh pelemahan dolar AS. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,10% menjadi 97,2133 pada pukul 15.00 waktu setempat (19.00 GMT).

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 7,5 sen AS atau 0,49% menjadi ditutup pada USD15,274 per ounce. Platinum untuk pengiriman April turun USD0,8 atau 0,1%, menjadi menetap di USD816,80 per ounce.

(kmj)