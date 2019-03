JAKARTA - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange menetap lebih tinggi pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena dolar AS melemah menjelang akhir pertemuan dua hari para pembuat kebijakan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve AS.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April, naik USD5,00 atau 0,38%, menjadi ditutup pada USD1.306,50 per ounce.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,14% menjadi 96,39 pada pukul 17.22 GMT, tak lama sebelum penyelesaian (penutupan) pasar emas berjangka.

Dolar AS melemah pada Selasa (19/3) ketika Federal Reserve (Fed) AS memulai pertemuan dua hari tentang kebijakan moneter yang akan berakhir pada Rabu waktu setempat. Para pelaku pasar secara luas memperkirakan bahwa pembuat kebijakan The Fed akan mempertahankan sikap dovish-nya.

Jika demikian, emas akan mendapat keuntungan dari dolar AS yang lemah, kata analis. Ketika dolar AS melemah maka emas berjangka biasanya akan naik, karena emas yang dihargai dalam dolar AS menjadi lebih murah bagi investor yang memegang mata uang lainnya,

Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 5,0 sen AS atau 0,33% menjadi ditutup pada USD15,372 per ounce. Platinum untuk pengiriman April naik USD18,6 atau 2,23%, menjadi berakhir di USD852,60 per ounce. Demikian dilansir dari Antaranews, Rabu (20/3/2019).

