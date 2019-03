JAKARTA - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange menetap lebih rendah pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), tetapi rebound setelah Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (Fed) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April turun USD4,80 atau 0,37%, menjadi ditutup pada USD1.301,70 per ounce, dilansir dari Antaranews, Kamis (21/3/2019).

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,08% menjadi 96,49 pada pukul 17.16 GMT, tak lama sebelum penyelesaian (settlement) emas berjangka.

Baca Juga: Harga Emas Antam Naik Rp1.000 Jadi Rp667.500/Gram

Ketika dolar AS naik, emas berjangka biasanya jatuh karena emas yang dihargai dalam dolar AS menjadi lebih mahal bagi investor yang memegang mata uang lainnya.

Namun, selama perdagangan elektronik berikutnya atau setelah penutupan perdagangan reguler, The Fed mengumumkan bahwa mereka memutuskan untuk membiarkan suku bunga tidak berubah pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya, emas berjangka mulai pulih dari kerugian awal dan sekarang diperdagangkan di wilayah positif.

Langkah The Fed telah memenuhi harapan pasar dan mencerminkan pendekatan "sabar" bank sentral mengenai perubahan kebijakan moneternya.

Setelah pengumuman keputusan bank sentral tersebut, indeks dolar AS membalikkan kenaikannya dan turun secara signifikan, yang pada gilirannya mendukung emas dalam perdagangan elektronik.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 5,4 sen AS atau 0,35% menjadi ditutup pada USD15,318 per ounce. Platinum untuk pengiriman April naik USD7,0 atau 0,82%, menjadi berakhir di USD859,60 per ounce.

(kmj)