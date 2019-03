JAKARTA – Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange lebih tinggi pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), didukung pendekatan Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (Fed) yang lebih dovish.

Federal Reserve mengatakan pada Rabu (20/3) bahwa pihaknya memutuskan untuk membiarkan suku bunga utama tidak berubah, yang membuat dolar AS jatuh dan mendukung emas berjangka.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April pernah naik tajam menjadi USD1.320,00 per ounce, dilansir dari Antaranews, Jumat (22/3/2019).

Namun, ketika dolar AS berangsur-angsur menguat, emas untuk penyerahan April mengurangi sebagian besar keuntungan awal, tetapi masih berakhir dengan kenaikan moderat. Pada akhir sesi perdagangan, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April naik USD5,6 atau 0,43%, menjadi menetap di USD1.307,30 per ounce.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,68% menjadi 96,58 pada pukul 17.24 GMT, tak lama sebelum penyelesaian (settlement) emas.

Ketika dolar AS naik, emas berjangka biasanya jatuh atau setidaknya kehilangan momentum naik, karena emas yang dihargai dalam dolar AS menjadi lebih mahal bagi investor yang memegang mata uang lainnya.

Sementara logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 11,9 sen AS atau 0,78% menjadi ditutup pada USD15,437 per ounce. Platinum untuk pengiriman April naik USD1,50 atau 0,17%, menjadi menetap di USD861,10 per ounce.

(kmj)