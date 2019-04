CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik kembali di atas tingkat psikologis USD1.300 per ounce pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), didukung oleh pelemahan mata uang AS dan penurunan di pasar ekuitas AS.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni naik USD6,30 atau 0,49%menjadi ditutup pada USD1.301,90 per ounce. Demikian dikutip Antaranews, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, melemah 0,37% menjadi 97,02 pada pukul 17.19 GMT, tak lama sebelum penyelesaian perdagangan emas.

Ketika dolar AS mundur maka emas yang dihargai dalam dolar AS biasanya naik, karena emas menjadi lebih murah bagi investor yang memegang mata uang lainnya.

Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,44% menjadi 26.309,65 poin pada pukul 17.29 GMT. Ketika ekuitas membukukan kerugian, biasanya mendorong para investor beralih ke emas, yang dinilai sebagai aset safe haven, sehingga mengangkat harga emas berjangka.

Pada akhir pekan lalu, emas berjangka naik USD1,3 atau 0,10% menjadi menetap di USD1.295,60 per ounce. Namun, pasar emas membukukan kerugian mingguan karena sebagian besar investor lebih menyukai aset yang dianggap berisiko, seperti saham, daripada bermain aman.

Adapun logam lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 13 sen AS atau 0,86% menjadi berakhir di USD15,216 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD7,50 atau 0,83% menjadi ditutup pada USD912,90 per ounce.

