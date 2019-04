JAKARTA - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mengalami kenaikan sebesar Rp1.500 per gram pada perdagangan hari ini. Tercatat, harga emas Antam dibanderol Rp663.500 per gram, sebelumnya Rp662.000 per gram.

Di bawah ini daftar harga emas Antam untuk pecahan lainnya per hari ini yang dikutip dari situs resmi Antam, Jakarta, Rabu (10/4/2019):

- 0,5 gram: Rp356.250

- 1 gram: Rp663.500

- 2 gram: Rp1.276.000

- 3 gram: Rp1.892.500

- 5 gram: Rp3.137.500

- 10 gram: Rp6.210.000

- 25 gram: Rp15.417.500

- 50 gram: Rp30.760.000

100 gram: Rp61.450.000

- 250 gram: Rp153.375.000

- 500 gram: Rp306.550.000

- 1.000 gram: Rp613.100.000

(kmj)