NEW YORK - Harga minyak dunia turun pada perdagangan Kamis atau Jumat pagi WIB, karena investor khawatir tentang potensi kelebihan pasokan. Di mana ada lonjakan stok minyak mentah Amerika Serikat (AS) dan beberapa tanggapan anggota OPEC terhadap sanksi AS terhadap minyak Iran.

Melansir Xinhua, Jumat (3/5/2019), AS telah mulai embargo ekspor minyak Iran pada hari Kamis, karena sebelumnya memutuskan untuk tidak mengeluarkan kembali keringanan sanksi. Namun Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, bahwa Iran tidak akan pernah tunduk pada tekanan anti-Iran AS.

"Kami akan menemukan cara (untuk menghadapi tekanan AS). Kami telah melakukan itu selama 40 tahun, dan akan melakukannya sekarang juga," kata Zarif.

Dalam aspek ini, Arab Saudi mengatakan akan meningkatkan produksi minyak jika diperlukan, untuk mengimbangi pengetatan pasokan dari Teheran. Hal tersebut tentu menambah kekhawatiran atas meningkatnya pasokan global adalah penumpukan tajam dalam stok minyak mentah AS pekan lalu.

Administrasi Informasi Energi AS dalam laporan mingguan terbarunya menyampaikan hingga 26 April, persediaan minyak mentah komersial AS melonjak 9,9 juta barel dari minggu sebelumnya. Pada 470,6 juta barel, persediaan minyak mentah AS rata-rata lima tahun untuk tahun ini.

Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni turun USD1,79 menjadi mantap pada USD61,81 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni turun USD1,43 menjadi ditutup pada USD70,75 per barel di London ICE Futures Exchange.

