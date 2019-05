JAKARTA - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange lebih tinggi pada akhir perdagangan 6 Mei 2019, melanjutkan kenaikan akhir pekan lalu, terutama didukung oleh pelemahan di pasar ekuitas Amerika Serikat.

Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Juni naik 2,5 dolar AS atau 0,2% menjadi ditutup pada 1.283,80 dolar AS per ounce, dilansir dari Antaranews, Selasa (7/5/2019).

Indeks acuan Wall Street turun secara signifikan. Pada tengah hari di New York, Dow Jones Industrial Average anjlok 248,31 poin atau 0,94% menjadi 26.256,64. Indeks S&P 500 dan Komposit Nasdaq mengikuti kejatuhan Dow.

Baca Juga: Harga Emas Antam Naik Goceng di Akhir Pekan

Ketika ekuitas membukukan kerugian, logam mulia biasanya naik karena investor mencari aset-aset yang dinilai sebagai safe haven seperti logam mulia.

Namun, kenaikan harga emas lebih lanjut tertahan oleh penguatan dolar AS. Indeks dolar AS, ukuran greenback terhadap enam mata uang utama lainnya naik 0,02% menjadi 97,49 pada pukul 17.23 GMT, tak lama sebelum penyelesaian perdagangan emas.

Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan dolar AS, yang berarti jika dolar AS menguat maka emas berjangka akan turun, karena emas yang dihargai dalam dolar AS menjadi lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 5,1 sen AS atau 0,34% menjadi USD14,927 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD6,10 atau 0,7%, menjadi ditutup pada USD880,90 per ounce.

(kmj)