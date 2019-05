NEW YORK - Wall Street turun lebih dari 1% pada pembukaan perdagangan Kamis. Hal ini menyusul meningkatnya kekhawatiran pertengkaran perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang dapat berubah menjadi perang dingin teknologi.

Dikutip dari Reuters Kamis (23/5/2019), indeks Dow Jones Industrial Average turun 388,82 poin, atau 1,51%, pada 25.387,79. S&P 500 turun 37,84 poin, atau 1,32%, pada 2.818,43 dan Nasdaq Composite turun 117,75 poin, atau 1,52%, pada 7.633,10.

China meminta agara China perlu memperbaiki "tindakan salah" untuk melanjutkan pembicaraan perdagangan setelah Amerika Serikat memasukkan daftar hitam Huawei Technology Co Ltd pekan lalu.

Meskipun pemerintahan Trump sementara meredakan pembatasan pada pembuat peralatan telekomunikasi China, ketegangan meningkat lagi pada hari Rabu menyusul laporan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan sanksi pada perusahaan video surveillance Cina Hikvision.

Investor sekarang khawatir bahwa tarif tit-for-tat dan tindakan pembalasan lainnya oleh dua ekonomi terbesar dunia akan menahan pertumbuhan global, terutama memukul sektor teknologi pertumbuhan tinggi.

Saham Apple Inc turun 1,6% dalam perdagangan premarket, sementara saham pembuat chip, yang memiliki eksposur pendapatan yang lebih tinggi ke China, juga menurun. Intel Corp, Micron Technology Inc dan Qualcomm Inc tergelincir antara 1,3% dan 2,7%

Petinggi industri yang sensitif terhadap perdagangan Boeing Co tergelincir 1,9% dan Caterpillar Inc turun 1,3%.

“Itu telah pindah ke perang dagang yang lebih luas. Awalnya, ini tentang tarif dan pembalasan, sekarang Anda berbicara tentang pelarangan perusahaan dan itu tidak terlihat baik dalam waktu dekat, "kata Scott Brown, kepala ekonom di Raymond James di St. Petersburg, Florida.

"Jika Anda melihat ekonomi A.S. banyak pertumbuhan pendapatan berasal dari apa yang terjadi di luar negeri. Sekarang kita melihat bahwa itu tidak membantu dan karena ekonomi domestik melambat lebih dari yang diharapkan, itu juga bisa berdampak negatif. "

Data dari zona euro ditambahkan ke nada suram. Sebuah survei swasta menunjukkan pertumbuhan bisnis melaju pada kecepatan yang lebih lambat dari yang diperkirakan bulan ini, terbebani oleh kontraksi yang semakin dalam di industri manufaktur blok itu.

Sebuah laporan yang dijadwalkan nanti akan menunjukkan survei manajer pembelian Markit tentang aktivitas manufaktur AS naik menjadi 52,5 pada Mei dari 52,6 pada bulan sebelumnya.

Perang perdagangan AS dan Tiongkok yang berkepanjangan telah mengguncang pasar keuangan, mengetuk indeks acuan S&P 500 3,4% dari rekor tertingginya pada 1 Mei. Indeks ini sekarang berada di jalur untuk mencatat penurunan bulanan terburuk tahun ini.

Investor pada hari Rabu sebagian besar mengabaikan rilis menit dari pertemuan kebijakan terbaru Federal Reserve, di mana para pejabat sepakat bahwa pendekatan pasien mereka untuk menetapkan kebijakan moneter dapat tetap ada "untuk beberapa waktu."

Penghasilan eceran beragam. L Brands Inc melonjak 9,3% setelah pengecer melaporkan pendapatan kuartalan yang lebih baik dari perkiraan, dibantu oleh penjualan di bisnis Bath & Body Works.

(rhs)