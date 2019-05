JAKARTA - Harga minyak turun sekitar 2% pada perdagangan 22 Mei 2019. Harga minyak jatuh karena persediaan minyak mentah AS naik tajam menambah kekhawatiran investor bahwa perang perdagangan antara Washington dan Beijing dapat mengurangi permintaan minyak mentah dalam jangka panjang.

Melansir Reuters, Kamis (23/5/2019), minyak mentah berjangka Brent ditutup pada USD70,99 per barel, turun USD1,19 atau 1,7%. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS berakhir turun USD1,71, atau 2,7% menjadi USD61,42 per barel.

Persediaan minyak mentah AS membengkak sebesar 4,7 juta barel dalam minggu terakhir ke level tertinggi sejak Juli 2017 sebesar 476,8 juta barel, Administrasi Informasi Energi AS melaporkan. Analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan penurunan 599.000 barel.

Stok bensin juga mencatat kenaikan mengejutkan, naik 3,7 juta barel dibandingkan dengan ekspektasi analis untuk penurunan 816.000 barel, meskipun permintaan bensin stabil menuju musim mengemudi puncak.

Prospek perang tarif jangka panjang antara Cina dan Amerika Serikat juga menekan harga. Pembicaraan tambahan antara pejabat tinggi belum dijadwalkan sejak putaran terakhir berakhir pada kebuntuan pada 10 Mei, ketika Presiden AS Donald Trump memberlakukan pungutan yang lebih tinggi pada barang-barang Cina.

(kmj)