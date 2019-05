JAKARTA - Menjelang Lebaran 2019, harga komoditas pangan hari ini rata-rata bergerak turun. Harga komoditas pangan ada juga yang mengalami kenaikan dan ada pula mengalami penurunan harga.

Dilihat dari segi harga, komoditas pangan yang melonjak, yaitu telur ayam ras yang mengalami kenaikan harga Rp428 menjadi Rp24.609 per kilogram (kg) hingga daging sapi has naik Rp12 menjadi Rp123.965 per kg. Sedangkan harga komoditas yang mengalami penurunan, yaitu cabai rawit merah turun Rp664 menjadi Rp29.250 per kg.

Berikut adalah daftar harga pangan berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pangan (SP2KP) yang dikutip dari laman Info Pangan Jakarta (IPJ), Sabtu, (25/5/2019).

Harga pangan yang mengalami penurunan:

- Beras IR.I (IR 64) harga turun Rp104 menjadi Rp11.508 per kg

- Beras IR.II (Ramos) harga turun Rp81 menjadi Rp10.556 per kg

- Beras Muncul I harga turun Rp297 menjadi Rp11.937 per kg

- Beras Setra I/Premium harga turun Rp122 menjadi Rp12.260 per kg

- Cabai Merah Besar (TW) harga turun Rp39 menjadi Rp42.875 per kg

- Cabai Rawit Hijau harga turun Rp2.017 menjadi Rp28.025 per kg

- Bawang Merah harga turun Rp296 menjadi Rp35.937 per kg

- Cabai Merah Keriting harga turun Rp144 menjadi Rp32.281 per kg

- Cabai Rawit Merah harga turun Rp664 menjadi Rp29.250 per kg

Harga pangan yang mengalami kenaikan :

- Bawang Putih harga naik Rp79 menjadi Rp41.781 per kg

- Telur Ayam/Ras harga naik Rp428 menjadi Rp24.609 per kg

- Ayam Broiler/Ras harga naik Rp148menjadi Rp35.966 per ekor

- Daging Sapi Has harga naik Rp12 menjadi Rp123.965 per kg

- Daging Sapi Murni harga naik Rp22 menjadi Rp117.466 per kg

