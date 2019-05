JAKARTA – Pada pekan kedua bulan Ramadan, harga komoditas pangan hari ini rata-rata bergerak turun. Harga komoditas pangan ada yang mengalami kenaikan dan ada pula harga yang mengalami penurunan.

Dilihat dari segi harga, komoditas pangan yang melonjak, yaitu Ayam Ras harga naik Rp525 menjadi Rp36.093 per ekor hingga Daging Sapi Has harga naik Rp1.248 menjadi Rp125.666 per kg. Sedangkan harga komoditas yang mengalami penurunan, yaitu Cabai Rawit Merah turun Rp630 menjadi Rp30.454 per kg.

Berikut adalah daftar harga pangan berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pangan (SP2KP) yang dikutip dari laman Info Pangan Jakarta (IPJ), Sabtu, (18/5/2019).

Harga pangan yang mengalami penurunan:

- Beras IR.I (IR 64) harga turun Rp10 menjadi Rp11.604 per kg

- Beras IR.II (Ramos) harga turun Rp38 menjadi Rp10.599 per kg

- Beras Muncul I harga turun Rp3 menjadi Rp12.296 per kg

- Beras Setra I/Premium harga turun Rp36 menjadi Rp12.364 per kg

- Cabai Merah Besar (TW) harga turun Rp128 menjadi Rp43.424 per kg

- Cabai Rawit Hijau harga turun Rp522 menjadi Rp29.818 per kg

- Bawang Merah harga turun Rp811 menjadi Rp35.848 per kg

- Bawang Putih harga turun Rp1.329 menjadi Rp45.393 per kg

- Cabai Merah Keriting harga turun Rp91 menjadi Rp31.781 per kg

- Cabai Rawit Merah harga turun Rp630 menjadi Rp30.454 per kg

- Telur Ayam/Ras harga turun Rp80 menjadi Rp24.409 per kg

Harga pangan yang mengalami kenaikan :

- Ayam Broiler/Ras harga naik Rp525 menjadi Rp36.093 per ekor

- Daging Sapi Has harga naik Rp1.248 menjadi Rp125.666 per kg

- Daging Sapi Murni harga naik Rp387 menjadi Rp118.032 per kg

- Daging Kambing harga naik Rp259 menjadi Rp114.478 per kg

(kmj)