JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga bahan pokok terkendali menjelang hari raya Idul Fitri. Dengan demikian diharapkan inflasi pada bulan ini juga terkendali.

“Sampai dengan hari ini dari34 provinsi, kita sudah memantau langsung. Seluruh eselon I sudah turun melihat, melakukan koordinasi dengan kepala dinas, dan turun langsung ke pasar. Semua aman,” ujar Menteri Perdagangan (Men dag) Enggartiasto Lukita di Jakarta kemarin. Enggar berharap bulan ini dan bulan depan tidak ada kenaikan harga, bahkan bisa terjadi deflasi. Namun, deflasi yang dimaksud bukan karena ketidakmampuan masyarakat dalam meningkatkan pembelian. “Deflasi yang terjadi karena m emang supply dan demand yang seimbang, yaitu harga terkendali,” imbuhnya. Pada kesempatan tersebut, Mendag juga melepas tim penetrasi pasar Kemendag guna memastikan harga di pasar stabil. Tim ini juga bertugas melaporkan hal-hal yang berpotensi membahayakan stabilitas harga pangan.

“Saya juga berterima kasih kepada para pengusaha yang telah menyelenggarakan pasar murah, bazar murah. Kita dorong supaya suasana aman, nyaman, sehingga konsumsi belanja meningkat. Kita tanya pengusaha ritel juga volumenya meningkat,” kata Enggar. Pada kesempatan tersebut, Kemendag menggelar Bazar Ramadan 2019 yang ditujukan untuk masyarakat sekitar. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahya Widayanti mengatakan, omzet bazar Ramadan tahun sebelumnya mencapai Rp2,38 miliar dan diharapkan tahun ini bisa meningkat. “Kegiatan bazar ini dibuka untuk umum termasuk pegawai Kemendag bisa membeli kebutuhan bahan pokok di sini,” ungkapnya.

Terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman juga mengamini harga bahan pokok yang terjaga dan stabil menjelang Lebaran tahun ini dan sebelumnya.”Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak khususnya di bulan Ramadan. Kita tahu setiap Ramadan di mana stok pangan harus tersedia. Alhamdulillah tahun ini semua harga komoditas strategis stabil,” ujarnya di Audito rium Kementan, Jakarta, kemarin. Menurut Amran, harga cabai yang dulu setiap Ramadan cenderung mengalami peningkatan kini mulai stabil. Bahkan hargacabaijatuhhinggaRp5.000 per kg di tingkat petani. ”Jangan terlalu turun, tolong Bulog dan pengusaha lainnya harga jangan Rp5.000. Kalau bisa dibeli Rp8.000 per kg, kasihan petani kita,” tuturnya. Selain itu, kata Amran, harga bawang putih saat ini mulai terkendali dan mencukupi kebutuhan. Di Surabaya, berdasarkan informasi yang diterima nya sudah Rp19.000 per kg. "Bawang putih sempat naik, sekarang turun. Jadi kami ucapkan terima kasih atas pengertian seluruh importir," ujarnya.

