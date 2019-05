BEKASI - Harga sembako dan daging di Pasar Baru Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai mengalami lonjakan di H-7 Lebaran. Kenaikan disebabkan distribusi yang sempat tersendat pasca musim penghujan beberapa waktu kemarin.

Sejumlah bahan pangan seperti sayuran dan bumbu masakan, mengalami kenaikan harga mulai dari 5-10%. Bawang merah yang awalnya dijual seharga Rp27.000 per kilogram (kg), kini naik di kisaran Rp30.000-Rp32.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah naik menjadi Rp13.000 per kg dari harga awal Rp11.000 per kg.

"Sebenarnya Senin kemarin sudah mulai naik. Ya memang selalu begini kan setiap mau Lebaran, karena permintaan kan juga meningkat," kata Sarif, pedagang sayuran di Bekasi, Selasa (28/5/2019).

Begitu pula dengan harga daging yang ikut merangkak naik. Daging sapi yang tadinya dijual Rp120.000 per kg, naik sebesar Rp5.000-Rp10.000. Sementara daging ayam yang semula dijual Rp29.000, naik menjadi Rp31.000 per kilogram.

Sementara di Pasar tradisional Bantargebang, Bekasi, para pedagang daging sapi masih memilih menjual dengan harga normal, meski sudah ada kenaikan dari supplier.

"Kenaikan dari bos Rp2.000, tapi kita masih jual Rp120.000, harga standar," kata Wawan Gunawan, pedagang daging sapi.

Wawan dan pedagang daging sapi lainnya di pasar tradisional tersebut mengaku memilih tidak menaikkan harga karena takut merugi akibat sepi pembeli.

"Kalau kita naikkan, takutnya langganan pada pergi. Makanya kita pertahanin harga Rp120.000," katanya.

Lonjakan harga sudah mulai dikeluhkan sejumlah pembeli khususnya ibu-ibu rumah tangga yang sehari-harinya menggunakan bahan-bahan tersebut untuk memasak.

"Iya biasanya beli cabai masih bisa Rp3.000, sekarang harus beli paling sedikit seperempat. Bawang juga gitu. Makanya beli bumbu dapur aja bisa sampe Rp20.000, belum yang lainnya," keluh Lena, ibu rumah tangga yang biasa berbelanja sayuran di warung kecil. Lonjakan harga diprediksi akan terus berlanjut hingga menjelang Hari Raya Idulfitri.

