NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka anjlok pada perdagangan Rabu waktu setempat. Hal tersebut karena meningkatnya ketegangan perdagangan antara AS dan China sehingga memicu kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi global dan investor pun menjauhi aset berisiko seperti saham.

Dow Jones Industrial Average turun 116,31 poin, atau 0,46%, pada pembukaan menjadi 25.231,46. S&P 500 dibuka lebih rendah dengan 12,14 poin, atau 0,43%, pada 2,790,25. Nasdaq Composite turun 54,33 poin, atau 0,71%, menjadi 7.553,02 pada bel pembukaan.

Melansir Reuters, Rabu (29/5/2019), hal lain yang membuat kekhawatiran adalah Huawei Technologies Co Ltd mengajukan mosi untuk penilaian ringkasan dalam gugatannya terhadap pemerintah AS. Dalam upaya terbaru pembuat peralatan telekomunikasi siap melawan sanksi dari Washington yang mengancam akan mengeluarkan mereka dari pasar global.

"Sampai pasar melihat tanda-tanda yang menggembirakan dari kedua belah pihak yang mengamankan kesepakatan perdagangan, sentimen negatif ini dan penghindaran risiko secara umum kemungkinan besar akan terus menghukum pasar ekuitas global," tulis Analis FXTM Lukman Otunuga.

Kekhawatiran perdagangan dan kekhawatiran perlambatan telah mendorong investor untuk menjual saham secara global dan menuju keamanan utang pemerintah Jerman dan AS.

Hal ini menyebabkan hasil pada patokan catatan 10-tahun AS jatuh lebih dari 10 basis poin di bawah tingkat 3 bulan, menyebabkan inversi kurva imbal hasil, biasanya dilihat sebagai indikator utama resesi.

Adapun saham bank sensitif terhadap tingkat bunga yang jatuh dalam perdagangan, JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp dan Wells Fargo turun antara 0,5% dan 1%. Penurunan juga terjadi pada Apple Inc, Boeing Co dan Caterpillar Inc turun 1%.

Pembuat chip, yang mendapat porsi besar dari pendapatan mereka dari China, juga menurun, dengan saham Nvidia Corp, Micron Technology Inc dan Advanced Micro Devices Inc turun sekitar 1,5%.

