JAKARTA – Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange lebih tinggi pada akhir perdagangan 30 Mei 2019, karena kekhawatiran terus-menerus tentang gesekan perdagangan antara Amerika Serikat dengan China serta pertumbuhan ekonomi global yang lambat, mendorong pembelian aset-aset safe haven atau aset investasi dengan tingkat risiko rendah seperti logam mulia.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus naik USD6,1 atau 0,47%, menjadi menetap di USD1.292,4 per ounce, dilansir dari Antaranews, Jumat (31/5/2019).

Harga emas juga didukung oleh greenback yang lebih lemah. Indeks dolar AS, yang mengukur mata uang AS terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,01% menjadi 98,12 pada pukul 17.30 GMT, sesaat sebelum penyelesaian perdagangan emas.

Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan dolar AS, yang berarti jika dolar AS melemah maka emas berjangka akan naik karena emas yang dihargai dalam dolar AS, menjadi lebih murah bagi para investor yang menggunakan mata uang lainnya.

Sehari sebelumnya pada penutupan perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB) emas berjangka tetap lebih tinggi, kenaikan pertama kalinya dalam tiga sesi berturut-turut, berbanding terbalik dengan penurunan pasar saham AS dan aset-aset lainnya yang cenderung diuntungkan ketika keinginan terhadap aset-aset berisiko meningkat.

Pada Rabu (29/5/2019) kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus naik USD3,8 atau 0,3%, menjadi menetap pada USD1.286,3 per ounce.

Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik delapan sen AS atau 0,56%, menjadi berakhir di USD14,491 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD2,4 atau 0,3%, menjadi ditutup pada USD794,1 per ounce.

(kmj)