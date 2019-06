NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street ditutup menurun pada perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Indeks Nasdaq jatuh 1,6% mengkonfirmasikan anjloknya saham Alphabet, Facebook dan Amazon di tengah kekhawatiran bahwa perusahaan menjadi target regulator antimonopoli pemerintah AS.

Dow Jones Industrial Average naik 4,74 poin, atau 0,02%, menjadi 24.819,78, S&P 500 kehilangan 7,61 poin, atau 0,28%, menjadi 2,744,45 dan Nasdaq Composite turun 120,13 poin, atau 1,61%, ke 7.333,02 yang lebih rendah 10,2% dari yang 3 Mei tutup.

Selain itu, aksi jual internet menjadi sentimen negatif pada Nasdaq. Indeks telah jatuh hingga menyentuh rekor tertinggi pada 3 Mei karena investor khawatir tentang perlambatan pertumbuhan global di tengah meningkatnya perang perdagangan AS-China.

Baca Juga: Wall Street Melemah Tertekan Saham Google dan Isu Perang Dagang

Sedangkan, indeks S&P 500 mengalami sesi volatil dan mengakhiri hari turun 0,3% tetapi Dow Jones Industrial Average mengakhiri sesi hampir tidak berubah.

“Saat ini Nasdaq pada dasarnya berada di posisi terendah pada bulan Maret. Ini adalah level penting untuk dipertahankan di sini. Jika menembus di bawah itu, saham jatuh lebih jauh. Besok akan menjadi hari yang penting untuk melihat apakah tren terus menurun," jelas Wakil Presiden Senior BB&T Wealth Management Bucky Hellwig, dikutip dari Reuters, Selasa (4/6/2019).

Adapun pergerakan saham internet seperti Facebook Inc ditutup turun 7,5% setelah Wall Street Journal melaporkan bahwa Komisi Perdagangan Federal mengamankan hak untuk memeriksa bagaimana praktik perusahaan media sosial mempengaruhi persaingan digital.

Alphabet Inc jatuh 6% setelah sumber mengatakan kepada Reuters, Departemen Kehakiman AS sedang mempersiapkan penyelidikan untuk menentukan apakah orang tua Google melanggar undang-undang antimonopoli. Amazon.com turun 4,6% karena sebuah laporan bahwa raksasa e-commerce itu bisa berada di bawah pengawasan FTC.

Baca Juga: Pasar Saham AS Rontok akibat Ancaman Presiden Trump

Sektor layanan komunikasi, seperti Google dan Facebook ditutup turun 2,8%, penurunan terbesar dari 11 sektor utama S&P. Sementara saham Amazon membantu menarik sektor diskresi konsumen turun 1,2%.

Sementara itu, keuntungan Dupont sebesar 11,5% menyumbang sekitar setengah dari kenaikan sektor ini pada sesi perdagangan pertama setelah memangkas bisnis pertanian Corteva Inc. Healthcare adalah satu titik terang bagi indeks Nasdaq, dengan indeks biotek Nasdaq naik 1,2%, dibantu oleh saham perusahaan termasuk Amgen Inc dan Gilead. Amgen dan Merck & Co melaporkan data obat positif pada pertemuan American Society of Clinical Oncology tahunan di Chicago.

Amgen melonjak 3,4% setelah obatnya menunjukkan tingkat respons yang tinggi dalam percobaan kanker paru-paru dan usus kecil, sementara Merck naik 1,3% setelah data menunjukkan hampir seperempat pasien yang menerima imunoterapi Keytruda sebagai pengobatan awal untuk kanker paru lanjut masih hidup setelah lima tahun.

(fbn)