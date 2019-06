NEW YORK - Indeks saham Amerika Serikat (AS), Wall Street naik pada pembukaan perdagangan Selasa waktu AS. Hal tersebut didukung setelah seorang pejabat senior Federal Reserve menunjukkan cara untuk memotong suku bunga, sehingga dapat mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi AS.

Melansir Reuters, Selasa (4/6/2019), Presiden The Fed James Bullard mengatakan, pada pertemuan 30-31 Juli, Bank Sentral AS kemungkinan akan mengurangi biaya pinjaman jangka pendek dan mungkin bisa menurunkan suku bunga.

Menurutnya, dengan cara itu akan memberikan perangsang untuk menaikan Wall Street, di mana tiga indeks utama telah anjlok setidaknya 6% pada Mei. Hal tersebut disebabkan juva karena ketegangan perdagangan dan ancaman Washington untuk menaikan tarif barang-barang Meksiko.

Adapun indeks Dow Jones naik 143 poin, atau 0,58%. S&P 500 naik 18,19 poin, atau 0,66% dan Nasdaq 100 e-minis naik 80,92 poin, atau 1,10%.

Pada perdagangan hari ini, saham perusahaan teknologi seperti Amazon.com, Apple Inc, Facebook Inc dan Google-parent Alphabet Inc naik tipis. Setelah jatuh sehari sebelumnya karena kekhawatiran menjadi target regulator antimonopoli pemerintah A.S.

Nasdaq telah kehilangan 10,2% sejak kenaikan tertinggi 3 Mei sepanjang masa, mengkonfirmasikan wilayah koreksi, sementara S&P 500 berjarak 7,6% dari rekor tertinggi pada 1 Mei.

Di antara penggerak lainnya, Ventas Inc turun 2,5% setelah setuju untuk membeli portofolio komunitas Perumahan Senior Kanada dalam kemitraan dengan Le Groupe Maurice dalam kesepakatan senilai UDD1,8 miliar.

(rhs)