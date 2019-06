WASHINGTON - China mengurangi kepemilikan surat utang pemerintah Amerika Serikat (US treasury) pada April, di tengah perang dagang kedua negara yang semakin memanas.

Menurut data yang dirilis Departemen Keuangan AS, kepemilikan China atas surat utang pemerintah Amerika Serikat (AS) turun menjadi USD1,113 triliun pada April, merupakan bulan kedua berturut-turut di mana kepemilikannya berkurang. Demikian seperti dilansir Antaranews, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Namun demikian, China masih menjadi pemegang asing terbesar atas surat utang pemerintah AS. China memiliki USD1,121 triliun pada Maret, sedikit menyusut dari bulan sebelumnya.

Sementara itu kepemilikan Jepang atas obligasi AS turun menjadi USD1,064 triliun pada April dari USD1,078 triliun pada Februari.

Gabungan China dan Jepang memiliki lebih dari sepertiga dari total kepemilikan asing atas surat utang pemerintah AS.

Gabungan akuisisi luar negeri neto sekuritas jangka panjang AS, sekuritas jangka pendek AS, dan arus perbankan, hasilnya adalah arus keluar asing neto sekuritas AS senilai USD7,8 miliar dada April.

(dni)