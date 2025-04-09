Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perang Dagang Memanas: Trump Naikkan Tarif Impor 104%, China Melawan AS!

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |10:33 WIB
Perang Dagang Memanas: Trump Naikkan Tarif Impor 104%, China Melawan AS!
Perang Dagang Memanas: Trump Naikkan Tarif Impor 104%, China Melawan AS! (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Donald Trump akan mengenakan tarif yang sangat tinggi sebesar 104% untuk semua impor China yang akan diberlakukan pada hari Rabu waktu setempat.

Hal ini disampaikan Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada hari Selasa waktu setempat. Tarif ini berlaku setelah tarif China yang berlaku sebelum masa jabatan kedua Trump.

China telah bersiap untuk menaikkan tarif sebesar 34% pada hari Rabu sebagai bagian dari paket tarif timbal balik Trump. Namun, Trump mengenakan tarif tambahan sebesar 50% setelah Beijing tidak mengingkari janjinya untuk mengenakan tarif balasan sebesar 34% pada barang-barang AS pada Selasa, dengan menambahkan bea masuk tambahan sebesar 84%.

Sebelumnya pada hari Selasa, Kementerian Perdagangan China mengatakan bahwa mereka menentang keras tarif tambahan sebesar 50% untuk impor China, dan menyebutnya sebagai kesalahan. Kementerian tersebut berjanji untuk meningkatkan tindakan balasannya terhadap ekspor AS.

1. Sikap Pemerintah China

Pemerintah China tidak gentar dengan ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengenakan tarif tambahan 50 persen terhadap barang-barang asal China.

"Kami tidak akan menoleransi segala upaya untuk merugikan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China. Kami akan terus mengambil tindakan tegas dan kuat untuk melindungi hak dan kepentingan sah kami," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa (8/4).

Daftar Industri Paling Terpukul Kebijakan Tarif Trump

2. Ancaman Donald Trump

Sebelumnya Donald Trump dalam media sosialnya X mengancam bahwa AS akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50 persen terhadap China mulai 9 April 2025 jika China tidak menarik tambahan tarif sebesar 34 persen paling lambat Selasa (8/4).

Trump juga mengatakan semua pembicaraan dengan China akan dihentikan sementara negosiasi dengan negara lain akan segera dimulai.

Bila hal tersebut benar-benar dilakukan oleh Trump, artinya barang-barang asal China akan dikenakan tarif impor sangat tinggi yaitu 104 persen.

"Kami tidak akan membiarkan siapa pun merampas hak sah rakyat China untuk membangun," tambah Lin Jian.

 

1 2
