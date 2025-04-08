Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga: Tarif Impor Trump Tingkatkan Risiko Resesi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |20:15 WIB
Menko Airlangga: Tarif Impor Trump Tingkatkan Risiko Resesi
Menko Airlangga soal Tarif Impor AS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bisa berdampak buruk bagi ekonomi. Menurutnya, kebijakan tersebut meningkatkan risiko resesi.

"Terjadi pengumuman penetapan tarif oleh Presiden AS, Trump 2.0. Kita melihat bahwa economic uncertainty-nya langsung melonjak, yang tertinggi. Nah ini akibat kebijakan tersebut, probability risk recesi juga meningkat," kata Airlangga, Selasa (8/4/2025).

1. Indonesia Beruntung

Lebih jauh Airlangga menyebut Indonesia beruntung karena masih berada dalam level risiko resesi yang relatif rendah, sekitar 5%. Namun, gejolak pasar global akibat kebijakan perdagangan AS tak bisa dipungkiri turut memengaruhi ekonomi dunia, termasuk Indonesia.

"Terjadi gejolak pasar uang seluruh dunia, pelemahan mata uang di emerging market, kemudian juga retaliasi tarif oleh China, kemudian rantai pasok global juga terganggu, dan tentunya ini banyak korporasi yang menahan atau terjadi penurunan konsumsi, bahkan wait and see untuk melakukan investasi ataupun ekspansi," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/320/3161220/anindya_bakrie-8kQI_large.jpg
Ketum Kadin: Indonesia Siap Hadapi Tarif Impor Trump, Targetkan Perdagangan Tembus USD80 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160908/prabowo-Q8uP_large.jpg
Prabowo Puji Tim Ekonomi Berhasil Negosiasi Tarif Trump: Kita Tenang Tanpa Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157721/menko_airlangga-0f1Y_large.png
Kesepakatan Transfer Data Pribadi RI ke AS, Ini Penjelasan Menko Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/320/3156610/tarif_impor-kBAL_large.jpg
Daftar Produk AS yang Bakal Turun Harga Usai RI Beri Tarif Nol Persen, iPhone Termasuk?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/320/3156622/barang_impor-EW7p_large.jpg
Tak Semua Produk AS Masuk Indonesia Bebas Tarif Nol Persen, Barang Ini Dikecualikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155823/prabowo-EBOF_large.jpg
Tarif Impor RI Jadi 19%, Hasil Negosiasi Prabowo dan Trump 17 Menit
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement