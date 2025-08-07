Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketum Kadin: Indonesia Siap Hadapi Tarif Impor Trump, Targetkan Perdagangan Tembus USD80 Miliar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |21:13 WIB
Ketum Kadin: Indonesia Siap Hadapi Tarif Impor Trump, Targetkan Perdagangan Tembus USD80 Miliar
Ketum Kadin: Indonesia Siap Hadapi Tarif Impor Trump, Targetkan Perdagangan Tembus USD80 Miliar (Foto: Kadin)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyatakan, Indonesia siap menghadapi pemberlakuan tarif baru Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump terhadap sejumlah produk asal Indonesia yang mulai efektif hari ini, Kamis (7/8/2025). 

Menurutnya, momen ini harus dijadikan kesempatan untuk memperkuat daya saing industri dan kapasitas produksi nasional.

“Saya rasa kita udah siap ya. Kita udah siap untuk yang dengan Amerika (tarif 19 persen),” ujar Anindya saat ditemui di Hotel Aryaduta Menteng, Kamis (7/8/2025).

Dia menekankan bahwa kunci utama dalam merespons perubahan kebijakan dagang ini adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri. 

Langkah tersebut, kata Anindya, akan mendorong potensi relokasi pabrik dari negara tetangga ke Indonesia, yang pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi.

“Malah sekarang kuncinya bagaimana meningkatkan kapasitas produksi. Karena dengan kita lebih kompetitif dengan negara tetangga, kita harusnya bisa mendapatkan mentahan relokasi dari pabrik-pabrik lain,” jelasnya.

 

