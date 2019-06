CHICAGO - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun tipis pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena para pedagang beralih ke aksi ambil untung setelah emas mencatat kenaikan selama empat sesi berturut-turut.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus turun USD1,60 atau 0,12% menjadi ditutup pada USD1.342,90 per ounce. Demikian seperti dilansir Antaranews, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

 Baca Juga: Sinyal Kuat The Fed Turunkan Suku Bunga, Wall Street Menguat

Pada pukul 17.45 GMT, Indeks Dow Jones Industrial Average naik 21,65 poin atau 0,08%. Indeks S&P 500 naik 1,73 poin atau 0,06 persen, dan indeks Komposit Nasdaq naik 43,29 poin atau 0,56%.

Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan pasar saham AS. Ketika pasar saham sedang meningkat para investor dapat berhenti membeli aset-aset safe haven seperti emas.

Sementara itu, kurs dolar AS terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya juga relatif stabil jelang pertemuan Federal Reserve pada 18-19 Juni, melayang di dekat tertinggi dua minggu karena investor mempertimbangkan kembali seberapa dovish Federal Reserve pada pertemuan kebijakan minggu ini.

 Baca Juga: Harga Minyak Anjlok 1% Imbas Melemahnya Data Ekonomi China

Ketika dolar AS kuat, emas biasanya turun karena emas yang dihargai dalam dolar AS menjadi lebih mahal bagi investor yang memegang mata uang lain.

Logam mulia juga tertekan oleh ketidakpastian menjelang pertemuan Federal Reserve AS yang diharapkan dapat memberikan petunjuk tentang rencana bank sentral tentang suku bunga.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 2,6 sen AS atau 0,18% menjadi USD14,829 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD10,1 atau 1,26% menjadi ditutup pada USD794,6 per ounce.

(dni)