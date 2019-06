JAKARTA - Startup yang menyewakan ruang kerja bersama (coworking space), CoHive meraih pendanaan seri B senilai USD13,5 juta, setara Rp130 miliar. Suntikan dana segar itu diperoleh dari gabungan investor.

Dilansir KR Asia, Kamis (20/6/2019), sindikasi pendanaan itu dipimpin oleh modal ventura yang berbasis di Korsel, Stonnebridge Ventures. Sejumlah investor yang ikut bergabung di antaranya Kolon Investment, Stassets Investment, dan investor awal seperti H&CK Partners.

CoHive merupakan startup pionir lokal yang bergerak di bidang jasa penyewaan kantor dengan konsep coworking. CoHive saat ini memiliki produk yang disebut CoHive 101, coworking space di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

CoHive 101 adalah gedung dengan 18 lantai yang bisa menampung hingga 2.700 anggota dalam bentuk coworking space, kantor pribadi, dan ruang rapat. Di CoHive 101, tarif sewanya bervariasi antara Rp1-3 juta per bulan atau Rp100 ribu per hari. Sementara kantor pribadi Rp2.625.000 per bulan.

Seiring pendanaan baru, CoHive juga mengumumkan sejumlah produk baru yakni tempat tinggal (CoLiving), ruang ritel (CoRetail), dan ruang acara (CoHive Event Space)

Founder & CEO CoHive, Jason Lee optimistis kehadiran produk baru dan suntikan dana bakal membuat CoHive menjadi market leader di industri coworking space. Saat ini, CoHive mendapatkan rival serius dari WeWork.

CoHive mengelola coworking space seluas 65 ribu meter persegi yang tersebar di 31 lokasi di empat kota yaitu Jakarta, Medan, Yogyakarta, dan Bali. Total anggota CoHive saat ini sekitar 9.000.

Dengan pendanaan baru, CoHive akan berekspansi ke kota-kota baru seperti Surabaya, Bandung, dan Makassar. Mereka juga berencana membuka lokasi baru lainnya di kawasan Mega Kuningan.

