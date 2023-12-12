Ini Pemilik Pegipegi yang Tutup Usai 12 Tahun Beroperasi

JAKARTA – Ini pemilik Pegipegi yang tutup usai 12 tahun beroperasi. Pegipegi atau PT Go Online Destinations, adalah sebuah perusahaan pemesanan tiket dan penginapan yang dilakukan secara daring melalui situs web serta ponsel.

Pegipegi telah terhubung langsung dengan lebih dari 7000 hotel, 20.000 rute penerbangan, 1.600 rute kereta api dan kereta api bandara (Railink). Pegipegi dianggap telah memberikan kemudahan bagi seseorang dalam merencanakan dan menikmati liburan terbaik dengan biaya terjangkau yang lebih hemat.

PegiPegi juga merupakan salah satu kompetitor Traveloka dan Tiket.com yang menjadi "top of mind" masyarakat dalam melakukan pemesanan tiket hotel dan penginapan dengan harga yang relatif murah.

Lantas siapa pemilik Pegipegi yang tutup usai 12 tahun beroperasi?

Dikutip Oleh Okezone pada, Selasa (12/12/2023) bahwa semenjak tahun 2018, pegipegi sudah diambil alih oleh Jet Tech Innovation Ventures, sebuah perusahaan ventura di Singapura. Akan tetapi perlu diketahui bahwa awalnya Pegipegi ini didukung penuh oleh tiga perusahaan yaitu, PT Alternative Media (AMG), Recruit Holdings, dan Altavindo.

Dukungan-dukungan yang diberikan dari ketiga perusahaan itu ternyata membuat pegipegi resmi didirikan untuk pertama kalinya sebagai agen perjalanan daring atau OTA yang melayani pemesanan hotel di Indonesia pada tanggal 7 Mei 2012 oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu.