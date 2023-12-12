Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Pemilik Pegipegi yang Tutup Usai 12 Tahun Beroperasi

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |21:01 WIB
Ini Pemilik Pegipegi yang Tutup Usai 12 Tahun Beroperasi
Ini pemilik pegipegi yang tutup usai 12 tahun beroperasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Ini pemilik Pegipegi yang tutup usai 12 tahun beroperasi. Pegipegi atau PT Go Online Destinations, adalah sebuah perusahaan pemesanan tiket dan penginapan yang dilakukan secara daring melalui situs web serta ponsel.

Pegipegi telah terhubung langsung dengan lebih dari 7000 hotel, 20.000 rute penerbangan, 1.600 rute kereta api dan kereta api bandara (Railink). Pegipegi dianggap telah memberikan kemudahan bagi seseorang dalam merencanakan dan menikmati liburan terbaik dengan biaya terjangkau yang lebih hemat.

PegiPegi juga merupakan salah satu kompetitor Traveloka dan Tiket.com yang menjadi "top of mind" masyarakat dalam melakukan pemesanan tiket hotel dan penginapan dengan harga yang relatif murah.

Lantas siapa pemilik Pegipegi yang tutup usai 12 tahun beroperasi?

Dikutip Oleh Okezone pada, Selasa (12/12/2023) bahwa semenjak tahun 2018, pegipegi sudah diambil alih oleh Jet Tech Innovation Ventures, sebuah perusahaan ventura di Singapura. Akan tetapi perlu diketahui bahwa awalnya Pegipegi ini didukung penuh oleh tiga perusahaan yaitu, PT Alternative Media (AMG), Recruit Holdings, dan Altavindo.

Dukungan-dukungan yang diberikan dari ketiga perusahaan itu ternyata membuat pegipegi resmi didirikan untuk pertama kalinya sebagai agen perjalanan daring atau OTA yang melayani pemesanan hotel di Indonesia pada tanggal 7 Mei 2012 oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/455/3018424/3-ceo-startup-bagikan-tips-maksimalkan-pertumbuhan-bisnis-model-crowdsourcing-yang-efektif-ODit0yFdY0.jpg
3 CEO Startup Bagikan Tips Maksimalkan Pertumbuhan Bisnis Model Crowdsourcing yang Efektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/320/2954960/rankpillar-siap-bantu-para-startup-di-era-digital-M0QlnAJjBW.png
Rankpillar Siap Bantu Para Startup di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/320/2949542/startup-zenius-tutup-usai-20-tahun-beroperasi-evsQjn2gv9.jpg
Startup Zenius Tutup Usai 20 Tahun Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/320/2940099/4-fakta-penutupan-pegipegi-alasannya-belum-diketahui-jxmnGIXnLD.jpg
4 Fakta Penutupan Pegipegi Alasannya Belum Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/320/2917579/bisnis-startup-indonesia-masih-punya-peluang-62exazRBfR.jpg
Bisnis Startup Indonesia Masih Punya Peluang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/320/2902380/daftar-startup-israel-yang-paling-mendunia-EPfqEEgkZH.jpg
Daftar Startup Israel yang Paling Mendunia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement