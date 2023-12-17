4 Fakta Penutupan Pegipegi Alasannya Belum Diketahui

JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari aplikasi biro perjalanan daring, Pegipegi, yang telah resmi tutup setelah 12 tahun beroperasi. Kehadiran Pegipegi sebagai online travel agent telah memberikan kemudahan bagi banyak orang dalam merencanakan dan memesan perjalanan mereka selama bertahun-tahun.

Pegipegi adalah salah satu kompetitor Traveloka dan Tiket.com yang menjadi "top of mind" masyarakat dalam melakukan pemesanan tiket hotel dan penginapan dengan harga yang relatif murah.

Okezone merangkum fakta terkait penutupan pegepegi, Minggu (17/12/2023).

1.Pegipegi Resmi Ditutup Setelah Beroperasi Selama 12 Tahun

Pegipegi beroperasi menjadi OTA hampir genap 12 tahun lamanya, dengan menemani perjalanan traveler mulai dari menyediakan tiket pesawat murah hingga kamar hotel dengan harga yang cukup miring. Namun kini, Pegipegi sudah tidak bisa lagi melayani traveler dan harus pamit undur diri.

“Hi Pelanggan Setia Pegipegi!,” sapa pada akun Instagram resmi @pegipegi “Hampir genap 12 tahun menjadi solusi travel kamu merupakan pengalaman yang tak tergantikan bagi Pegipegi. Namun dengan berat hati, hari ini per tanggal 11 Desember 2023, Pegipegi harus pamit,” lanjutnya.

2.Dukungan dan Pengambilalihan Perjalanan Pegipegi dari Awal Hingga Tutup

Pegipegi awalnya didukung oleh tiga perusahaan, yaitu PT Alternative Media (AMG), Recruit Holdings, dan Altavindo. Pada tahun 2018, Pegipegi diambil alih oleh Jet Tech Innovation Ventures, sebuah perusahaan ventura di Singapura. Pegipegi didirikan pada tanggal 7 Mei 2012 oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu, sebagai agen perjalanan daring atau OTA yang melayani pemesanan hotel di Indonesia.