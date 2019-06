NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka bervariasi (mixed) pada perdagangan hari ini ditopang kenaikan saham teknologi dan jelang pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dalam KTT G20 di Jepang.

Namun, pertemuan kedua kepala negara ini masih membuat investor bertanda tanya besar apakah menyelesaikan perundingan perang dagang atau masih melanjutkan perang.

Melansir Reuters, Kamis (27/6/2019), indeks Dow Jones Industrial Average turun 13,10 poin, atau 0,05% ke level 26.523,72.

Sementara itu, indeks S&P 500 dibuka lebih tinggi sebesar 5,88 poin atau 0,20% ke 2.919,66 dan indeks Nasdaq Composite naik 29,39 poin atau 0,37% menjadi 7.939,36.

Sebelumnya, pasar saham berjuang menuju zona hijau di tengah investor masih merenungkan apakah pertemuan yang direncanakan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di KTT Kelompok 20 di Jepang akan menghasilkan kemajuan dalam perang tarif.

Sebenarnya pasar saham mendapat sentimen positif setelah Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan bahwa kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan China menggambarkan sesuatu kemajuan dalam pembicaraan.

Namun Trump kemudian mengatakan bahwa pengenaan tarif "sangat mungkin" untuk mengenakan tarif tambahan pada barang-barang impor China.

