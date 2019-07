JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunjukkan kebolehannya bernyanyi dalam acara ramah tamah di Peringatan Hari Pajak 2019. Sri Mulyani melantunkan penggalan lirik lagu milik The Beatles yang berjudul The Long and Winding Road.

Ketika itu, Sri Mulyani hanya menyanyikan penggalan awal lirik dari lagu milik band asal Inggris tersebut. Meskipun hanya sepenggal tapi Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu langsung mendapatkan tepuk tangan meriah dari para peserta yang hadir.

“The long and winding road,” ucap Sri Mulyani sambil bersenandung diiringi tepuk tangan peserta yang hadir di Kantor Pusat Pajak, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Nyanyian Sri Mulyani ini ditunjukan untuk memberi semangat kepada Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan beserta jajarannya yang akan memulai era baru reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan yang akan dihadapi saat ini adalah menuju arah yang lebih modern.

“Ucapan terimakasih ini saya ucapkan kepada Pak Robert yang sekarang menjadi Dirjen Pajak yang memimpin modernisasi reformasi selanjutnya dan seluruh jajaran DJP,” ucapnya.

Menurut Sri Mulyani, perjalanan reformasi perpajakan Indonesia masih panjang. Karena masih ada banyak sekali hal yang perlu dilakukan dan diperbaiki untuk mewujudkan reformasi perpajakan. “Perjalanan reformasi cukup panjang 'Is a Long Winding Road'. Bukan jalan yang linear yang mulus tapi kita menghadapi banyak sekali tantangan,” jelasnya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun mengucapkan terima kasih juga kepada para pendahulunya termasuk juga kepada Mantan Wakil Presiden ke-11 Boediono yang memulai langkah reformasi perpajakan. Selain itu dirinya juga mengucapkan terimakasih kepada Mantan Direktur Jenderal Pajak terdahulu seperi Hadi Purnomo yang memiliki Automatic Exchane of Information (AEoI) yang baru diterapkan di era Robert Pakpahan “Terimakasih kepada Pak Boediono yang pada saat itu sudah memulai langkah reformasi perpajakan. Saya berterimakasih kepada pak Mar’ie Muhammad beliau tidak hanya sekedar sebagai Menteri Keuangan tapi juga sebagai mentor saya,” katanya.