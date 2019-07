JAKARTA – PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) dan PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) meluncurkan produk asuransi dwiguna atau endowment, USave PRUStar. Asuransi ini memberikan manfaat perlindungan jiwa dan peningkatan aset yang tergabung dalam satu produk asuransi dwiguna.

Untuk diketahui, USave PRUStar merupakan produk bancassurance pertama di Indonesia yang menawarkan manfaat bonus tunai tahunan dari premi tahunan di mana nasabah dapat menginvestasikannya kembali untuk kebutuhan keuangan mereka di masa depan.

Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan kemakmuran serta bertambahnya populasi kelas menengah namun penetrasi asuransi baru mencapai 3,01 persen. Kesadaran dan akses masyarakat terhadap produk asuransi seperti melalui bank dapat membantu mengatasi kesenjangan ini.

Untuk merasakan manfaat produk USave PRUStar, nasabah dapat membayar premi tahunan mulai dari Rp3,6 juta setahun selama jangka waktu lima tahun untuk mendapatkan manfaat pertanggungan selama 10 tahun.

Nasabah juga akan mendapatkan manfaat bonus tunai sebesar enam persen dari premi tahunan mereka, mulai dari tahun pertama hingga tahun kesembilan, di mana nasabah dapat menginvestasikan kembali bonus tunai tersebut untuk menghasilkan lebih banyak penghematan di masa depan.

Setelah jatuh tempo polis, nasabah akan menerima akumulasi premi penuh ditambah bonus tunai 10 persen selama jangka waktu polis. Ketika nasabah mengalami musibah meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, USave PRUStar akan memberikan manfaat ganda hingga 240 persen dari jumlah uang pertanggungan. Selain itu, nasabah juga dapat memanfaatkan kemudahan akses produk asuransi melalui persetujuan yang dijamin oleh USave PRUStar.

Presiden Direktur UOB Indonesia Kevin Lam mengatakan, peluncuran produk asuransi dwiguna terbaru USave PRUStar, mencerminkan komitmen UOB Indonesia dalam menciptakan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan gaya hidup serta tahapan kehidupan nasabah.

“Kolaborasi strategis UOB Indonesia dengan Prudential Indonesia menggabungkan pengalaman kami di pasar keuangan serta keahlian Prudential Indonesia dalam bidang asuransi untuk membantu nasabah mencapai tujuan keuangan mereka. Melalui USave PRUStar, nasabah dapat menabung secara teratur dan bijaksana sebagai bekal untuk mewujudkan rencana masa depan mereka,” ujarnya di Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Sementara itu, Presiden Direktur Prudential Indonesia Jens Reisch mengatakan, pihaknya mempercayai bahwa kemitraan Prudential Indonesia dengan UOB Indonesia akan memperkuat upaya berkelanjutan dalam meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia.

“Kami berharap dapat terus mewujudkan komitmen kami untuk senantiasa memberikan perlindungan jiwa dan keuangan jangka panjang bagi nasabah dan keluarganya di seluruh Indonesia. Peluncuran produk ini juga menunjukkan komitmen jangka panjang kami yang sejalan dengan fokus ‘We Do Wealth’ yang merupakan bagian dari kampanye We Do Prudential,”pungkasnya.

(fmi)