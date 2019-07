CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange sedikit lebih tinggi pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Hal ini karena data ekonomi yang suram mendorong ekspektasi untuk kebijakan moneter yang lebih longgar oleh bank-bank sentral utama.

Melansir laman antaranews, Jakarta, Kamis (25/7/2019), kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus naik USD1,9 atau 0,13 persen, menjadi ditutup pada USD1.423,6 per ounce.

Bank sentral Eropa (ECB) pada Kamis waktu setempat diperkirakan akan meletakkan dasar untuk penurunan suku bunga, sementara Federal Reserve AS diperkirakan akan memangkas suku bunga utamanya pada minggu depan.

Namun, kenaikan logam mulia dibatasi oleh greenback yang lebih kuat. Indeks dolar AS, yang mengukur dolar AS terhadap enam mata uang saingannya, naik 0,02 persen menjadi 97,72 pada pukul 17.30 GMT, sesaat sebelum penyelesaian perdagangan emas.

Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan dolar AS, yang berarti jika dolar AS menguat maka emas berjangka akan jatuh, karena emas yang dihargai dalam dolar AS menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.

Sehari sebelumnya, emas berjangka berakhir lebih rendah karena dolar AS yang lebih kuat dan kenaikan ekuitas AS menumpulkan daya tarik logam mulia sebagai aset safe haven. Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik 15 sen atau 0,91 persen, menjadi menetap di USD16,626 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober naik USD19,5, atau 2,26 persen, menjadi ditutup pada USD881,1 per ounce.