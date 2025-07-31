Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Atur Pajak Penjualan Emas dan Perhiasan, Mulai Berlaku 1 Agustus 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |20:36 WIB
Sri Mulyani Atur Pajak Penjualan Emas dan Perhiasan, Mulai Berlaku 1 Agustus 2025
Pajak penjualan emas batangan, perhiasan, serta operasional bullion bank. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52 Tahun 2025 yang mengatur ketentuan pajak penjualan emas batangan, perhiasan, serta operasional bullion bank. Aturan ini berlaku efektif 1 Agustus 2025.

Adapun PMK ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum, memberikan kemudahan administrasi, dan mendukung perkembangan ekosistem perdagangan emas di Indonesia.

"Peraturan ini disusun untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan administrasi perpajakan atas penjualan emas batangan dan/atau perhiasan, termasuk dalam rangka kegiatan bullion bank," tulis beleid tersebut, dikutip Kamis (31/7/2025).

Salah satu poin penting dalam PMK ini adalah pengecualian pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan emas batangan dan/atau perhiasan kepada pihak-pihak tertentu.

"Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak dilakukan atas penjualan emas batangan dan/atau perhiasan oleh pengusaha emas kepada konsumen akhir, wajib pajak UMKM yang dikenai PPh final, Bank Indonesia, pasar fisik emas digital, serta lembaga jasa keuangan bullion yang berizin OJK," bunyi pasal dalam aturan tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159548/emas-CI1B_large.jpg
Beli Emas Bebas Pajak PPh 22 Mulai 1 Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157598/emas-dsZ0_large.jpg
Harga Emas Antam Merosot Rp25 Ribu, Kini Rp1.945.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3150993/emas-PNdQ_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Lagi, Hari Ini di Bawah Rp1,9 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139077/harga_emas-548G_large.jpg
Kilau Meredup, Harga Emas Antam Hari Ini Diskon Rp20.000 Jadi Rp1.866.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/455/3134630/wilayah_kashmir-ShYx_large.jpg
Emas hingga Uranium, Harta Karun Terpendam di Kashmir yang Diperebutkan India dan Pakistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/320/3132544/harga_emas-nYvC_large.jpg
Harga Emas Makin Mahal, Siap-Siap Kena Tarif Royalti Terbaru 16%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement