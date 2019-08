NEW YORK - Indeks utama di bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street jatuh pada pembukaan pada hari Jumat waktu setempat dibebani lesunya saham teknologi karena sensitif terhadap tarif tambahan 10% untuk produk China. Hal ini tentu memperkeruh perdagangan AS dan China.

Sementara itu, pertumbuhan pekerjaan domestik yang melambat di bulan Juli menambah kekhawatiran perlambatan ekonomi.

Melansir Reuters, Jakarta, Jumat (2/8/2019), indeks Dow Jones Industrial Average turun 54,76 poin atau 0,21% ke level 26.528,66. Indeks S&P 500 dibuka lebih rendah sebesar 9,66 poin atau 0,33% ke 2.943,90 dan indeks Nasdaq Composite turun 54,70 poin atau 0,67% menjadi 8.056,42.

Sebelumnya, perang dagang Amerika-China semakin sengit pada Kamis (1/8/2019) waktu setempat setelah Presiden Donald Trump mengatakan ia akan mengenakan tarif impor tambahan sebesar 10 persen atas sebagian barang-barang buatan China. Rencana pengenaan tarif itu hanya satu hari setelah kedua negara adikuasa itu sepakat melanjutkan perundingan dagang bulan depan.

“Perundingan dagang terus berlanjut, dan dalam perundingan itu Amerika mulai tanggal 1 September akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen atas barang-barang China bernilai USD300 miliar,” kata Trump.

“Ini tidak termasuk barang-barang bernilai USD250 miliar yang sudah dikenai tarif impor 25 persen sebelumnya,” tambahnya.

