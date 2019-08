JAKARTA - Sepekan jelang Idul Adha 1440 H yang jatuh pada 11 Agustus 2019, harga komoditas pangan bergerak naik. Namun, masih ada harga pangan yang mengalami penurunan harga.

Seperti halnya harga cabai merah keriting naik menjadi Rp68.250 per kilogram (kg). Kemudian harga cabai besar Rp70.333 per kg dan cabai rawit merah Rp83.277 per kg. Meskipun keduanya mengalami penurunan harga, tapi harga ini masih belum normal dan terkendali.

Berikut adalah daftar harga pangan berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pangan (SP2KP) yang dikutip dari laman Info Pangan Jakarta (IPJ), Sabtu, (3/8/2019).

Harga pangan yang mengalami kenaikan:

- Beras IR.II (Ramos) harga naik Rp24 menjadi Rp10.538 per kg

- Cabai Merah Keriting harga naik Rp58 menjadi Rp68.250per kg

- Bawang Putih naik Rp458 menjadi Rp38.138 per kg

- Daging Sapi Has harga naik Rp629 menjadi Rp124.117 per kg

- Daging Sapi Murni harga naik Rp188 menjadi Rp118.500 per kg

- Daging Kambing naik Rp1.024 menjadi Rp115.555 per kg

- Ikan Bandeng harga naik Rp602 menjadi Rp36.411 per kg

Harga pangan yang mengalami penurunan: - Beras Setra I/Premium harga turun Rp135 menjadi Rp12.139 per kg - Telur Ayam Ras turun Rp4 menjadi Rp24.388 per kg - Ayam Broiler/Ras harga naik Rp810 menjadi Rp38.871 per ekor - Cabai Merah Besar harga turun Rp645 menjadi Rp70.333 per kg - Cabai Rawit Merah harga turun Rp1.977 menjadi Rp83.277 per kg