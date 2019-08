JAKARTA - Mengulang kesuksesan-kesuksesan sebelumnya dalam mengadakan seminar bertaraf nasional, kali ini, TTen Asia dan IHGMA DKI mengadakan national workshop, pada Sabtu 3 Agustus 2019 di Borobudur Hotel Jakarta.

Acara yang sangat mumpuni ini menggaet Asst Deputi Pengembangan SDM Kepariwisataan Wisnu Bawa Tarunajaya sebagai keynote speaker, dan hadir sebagai tamu kehormatan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani.

Acara yang dimulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 15:00 WIB ini diisi oleh 10 penelist yang merupakan orang-orang ternama sekaligus pelaku industri pariwisata dan perhotelan yang telah cukup senior.

Mengangkat tema “New Era of Rooms Management” yang merupakan topik berkaitan dengan kemajuan zaman, di mana dunia industri pariwisata dan perhotelan saat ini sedang dihadapkan pada kondisi perubahan perilaku konsumen. Pembahasan pada national workshop ini adalah bagaimana menyikapi perubahan tersebut.

Seminar yang padat wawasan itu berada dalam kendali seorang moderator handal, Reza Sunardi, Corporate Senior GM HR and Learning Developemt of Metropolitan Golden Management/Horison Hotels Group. Sepanjang acara, dipandu oleh 2 orang Master of Caremony (MC), yaitu Inda Rambu dan Agus dari STP Trisakti, sehingga acara berjalan tertib dan lancar hingga selesai.

Para pembicara mempresentasikan materi-materi berkesinambungan mengenai “A New Era of Rooms Management”, hingga mengupas secara mendalam tentang esensi “The 4.0 Market Trends”, diselingi sesi tanya-jawab yang intens dengan para peserta. Beberapa pokok bahasan di dalam National Workshop ini, yakni seputar Downsizing Operational approach, Savy & Edgy Technology, Brand & Design, Operational Excellence, dan Marketing 4.0 & Artificial Intelligence.

Acara dihadiri oleh lebih dari 100 orang General Manager dari berbagai properti perhotelan di Indonesia, yang tampak antusias terhadap materi-materi yang dipaparkan.

