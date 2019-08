JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belum mampu menguat hingga perdagangan sore ini. Di tengah pelemahan Dolar AS, Rupiah masih berada di level Rp14.200-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (28/8/2019) pukul 17.18 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 4,0 poin atau 0,03% ke Rp14.259 per USD. Mengawali perdagangan, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.255-Rp14.268 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah stagnan di level Rp14.250 per USD. Mata uang Garuda itu bergerak di kisaran Rp14.244-Rp14.265 per USD.

Kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB).

Hal tersebut karena kekhawatiran baru tentang penyelesaian perang perdagangan Amerika Serikat (AS)-China mendorong investor beralih ke aset-aset safe haven, memperdalam inversi kurva imbal hasil surat utang dan mengangkat yen Jepang terhadap greenback.

(fbn)