JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat tipis cenderung datar pada perdagangan pagi ini. Rupiah pun berkutat di level Rp14.200-an per USD di tengah meredanya perang dagang AS-China.

Baca Juga: Rupiah Tekan Dolar AS ke Level Rp14.237

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jumat (30/8/2019) pukul 09.26 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat tipis 1,5 poin atau 0,01% ke Rp14.236 per USD. Mengawali perdagangan, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.222-Rp14.239 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah stagnan di level Rp14.230 per USD. Mata uang Garuda itu bergerak di kisaran Rp14.215-Rp14.244 per USD.

Baca Juga: Dolar AS Lebih Kuat Ditopang Meredanya Perang Dagang

Sebelumnya, kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena kekhawatiran atas ketegangan perdagangan Amerika Serikat dan China mereda.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,30% menjadi 98,5070 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1052 dolar AS dari 1,1078 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2177 dolar AS dari 1,2217 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,6727 dolar AS dari 0,6736 dolar AS.

Dolar dibeli 106,62 yen Jepang, lebih tinggi dari 106,04 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9873 franc Swiss dari 0,9816 franc Swiss, dan jatuh ke 1,3301 dolar Kanada dari 1,3307 dolar Kanada.