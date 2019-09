NEW YORK - Pimpinan Bank Sentral AS atau Federal Reserve (Fed), Jerome Powell memperkirakan tidak akan ada resesi AS atau global. Namun pihaknya memantau sejumlah ketidakpastian.

Pemantauan The Fed pun berarah pada konflik perdagangan. "(Fed Akan) Bertindak sepatutnya untuk mencegahnya meluas," ujarnya melansir VoA Indonesia, Jakarta, Sabtu (7/8/2019).

Powell memberikan pandangan optimis mengenai ekonomi AS bersama Ketua Bank Nasional Swiss Thomas Jordan di Swiss. Powell mengatakan kebijakan perdagangan menyebabkan "beberapa ketidakpastian" tetapi konsumen AS dalam kondisi yang baik.

"Saya memperkirakan tidak akan ada resesi bagi Amerika atau ekonomi global," kata Powell.

Hal tersebut disampaikannya pada konferensi yang disponsori Lembaga Studi-studi Internasional di Universitas Zurich di Swiss.

