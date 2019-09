NEW YORK - Wall Street ditutup hampir tak bergerak atau stagnan pada perdagangan awal pekan ini. Kenaikan saham Apple tak mampu mendongkrak bursa saham AS di tengah kekhawatiran atas perang dagang AS-China yang berkelanjutan.

Apple Inc (AAPL.O) naik 0,5% setelah regulator perdagangan AS menyetujui 10 dari 15 permintaan pembebasan tarif oleh pembuat iPhone. Selain itu, saham Micron Technology Inc (MU.O), yang memasok komponen ke Apple, naik 0,9%.

Melansir Reuters, New York, Selasa (24/9/2019), Dow Jones Industrial Average naik 14,92 poin atau 0,06% ke level 26.949,99, S&P 500 kehilangan 0,29 poin atau 0,01% menjadi 2.991,78 dan Nasdaq Composite turun 5,21 poin atau 0,06% menjadi 8.112,46.

Sebelumnya, sebuah survei menunjukkan resesi manufaktur semakin dalam di Jerman yang merupakan ekonomi terbesar Eropa.

“Apa yang menjadi pertanyaan di pasar adalah apakah kita menuju resesi dalam 12 bulan ke depan. Jadi semua rilis data semakin penting,” kata Quincy Krosby, kepala strategi pasar di Prudential Financial di Newark, New Jersey.

Dirinya mengatakan, setiap data optimis menawarkan investor akan harapan Amerika serikat terhindar dari resesi. Investor juga telah berhati-hati tentang kemajuan dalam pembicaraan perdagangan China-AS setelah delegasi pertanian China membatalkan kunjungan ke Montana.

Saham American Express (AXP.N) naik 1,2% setelah mengumumkan rencana pembelian kembali saham dan kenaikan dividen.

Boeing .BA.N beringsut lebih rendah setelah laporan Reuters bahwa regulator antitrust Eropa ditetapkan untuk menyelidiki tawaran pembuat pesawat senilai USD4,75 miliar pembuat pesawat komersial dari Embraer SA (EMBR3.SA) yang berbasis di Brasil.

Jejaring sosial Facebook Inc (FB.O) turun 1,6% dan berada di antara hambatan terbesar di S&P 500 bersama dengan Amazon.com (AMZN.O) turun 0,5%.

