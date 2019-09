NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka lebih tinggi pada perdagangan Selasa waktu setempat. Hal tersebut didukung oleh saham teknologi, setelah AS mengkonfirmasi bahwa pembicaraan perdagangan akan dilanjutkan dalam dua minggu ke depan.

Tentunya hal tersebut meredakan beberapa ketidakpastian yang disebabkan oleh pembatalan kunjungan pertanian AS oleh delegasi China minggu lalu. Dow Jones Industrial Average .JJI naik 84,08 poin, atau 0,31%, pada pembukaan menjadi 27.034,07.

S&P 500 .SPX dibuka lebih tinggi sebesar 10,65 poin, atau 0,36% pada 3,002.43. Nasdaq Composite naik 34,77 poin atau 0,43%, menjadi 8.147,24 pada bel pembukaan.

Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan bahwa dia dan Perwakilan Dagang Robert Lighthizer akan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China Liu He untuk pembicaraan pada awal Oktober. Hal ini meningkatkan optimisme atas kemungkinan terobosan dalam perang dagang yang berkepanjangan yang telah menjadi hambatan pada pertumbuhan global.

Mnuchin juga mengklarifikasi bahwa pemerintahan Trump telah meminta pejabat China untuk membatalkan perjalanan pertanian Jumat lalu. Berita tentang pembatalan telah menyebabkan mundurnya tajam di saham AS pada hari itu. Demikian dikutip dari Reuters, Selasa (24/9/2019).

Saham pembuat chip yang sensitif terhadap perdagangan naik, dengan Micron Technology Inc, Nvidia Corp dan Advanced Micro Devices Inc naik antara 0,7% dan 1,2%. Pembacaan akan mengikuti data ekonomi campuran dari Amerika Serikat dan survei manufaktur suram dari zona euro pada hari Senin yang menambah kekhawatiran investor atas perlambatan pertumbuhan global. Data yang akan keluar minggu ini, yang mencakup ukuran inflasi pilihan Fed, akan menawarkan wawasan tentang kesehatan ekonomi A. Sebelum musim pendapatan kuartal ketiga dan pertemuan kebijakan bank sentral pada bulan Oktober.