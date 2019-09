JAKARTA - Harga minyak turun pada akhir perdagangan 27 September 2019. Harga minyak membukukan kerugian mingguan karena investor khawatir tentang permintaan minyak mentah global di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Mengutip Reuters, Sabtu (28/9/2019), selama sesi volatile, minyak mentah berjangka Brent turun 83 sen atau 1,3% menjadi menetap di USD61,91 per barel, setelah turun ke sesi rendah USD60,76 per barel.

Baca juga: Harga Minyak Mentah Anjlok 1% di Tengah Kenaikan Tak Terduga Pasokan AS

Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) berjangka turun 50 sen atau 0,9%, menjadi menetap di USD55,91 per barel.

Brent turun 3,7% untuk minggu ini, kerugian mingguan terbesar sejak awal Agustus. WTI kehilangan 3,6%, kerugian tertajam sejak pertengahan Juli.

Baca juga; Harga Minyak Mentah Anjlok 1% di Tengah Kenaikan Tak Terduga Pasokan AS

Minyak mentah berjangka turun bersamaan dengan penurunan aset berisiko tinggi lainnya seperti saham. Penurunan ini terjadi setelah berita bahwa pemerintah AS sedang mempertimbangkan kemungkinan menghapuskan perusahaan China dari bursa AS. Langkah itu akan menjadi eskalasi radikal dari ketegangan perdagangan antara AS dan China.

(kmj)