JAKARTA - Harga emas berjangka jatuh pada perdagangan 27 September 2019. Harga emas berada di jalur untuk penurunan mingguan ketiga untuk bulan ini, tertahan karena banyak data ekonomi AS mengalahkan ekspektasi.

Melansir Reuters, Sabtu (28/9/2019), emas berjangka AS turun 0,6% lebih rendah pada USD1,506,01 per ounce.

"Banyak data ekonomi AS jauh di atas perkiraan, seperti data penjualan rumah baru dan dolar yang kuat membebani emas sekarang," kata Seorang analis komoditas di Anand Rathi Shares & Stock Jigar Trivedi.

Indeks penjualan rumah National Association of Realtors yang tertunda naik 1,6% menjadi pembacaan 107,3 untuk Agustus, asosiasi mengatakan pada hari Kamis, sementara para ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan kenaikan 0,9%.

Sementara itu harga logam lainnya, perak turun 1,34% menjadi USD17,56 per ons, platinum turun 0,2% jadi USD928,34 per ons dan paladium turun 0,5% menjadi USD1,659,54 per ons.

