JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan hari ini. Rupiah pun ditutup di level Rp14.100-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index pada Kamis(3/10/2019) pukul 17.07 WIB, menunjukkan Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 24,5 poin atau 0,17% ke level Rp14.172 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.170-Rp14.197 per USD.

YahooFinance mencatat Rupiah menguat 32 poin atau 0,23% bergerak ke level Rp14.170 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.165-Rp14.202 per USD pada hari ini.

Kurs tengah Bank Indonesia (BI) mencatat, Rupiah di level Rp14.193 per USD. Nilai tersebut menguat dibandingkan periode sebelumnya di Rp14.207 per USD.

Seperti diketahui, Kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap euro dan yen pada perdagangan Rabu. Hal ini juga sejalan dengan jatuhnya pasar saham AS di tengah kekhawatiran pertumbuhan ekonomi global dan data penurunan tajam dalam aktivitas manufaktur AS.

Dolar AS tertekan usai sentimen negatif, pertama dari data pekerjaan di sektor swasta menunjukkan angka yang lebih rendah dari perkirakan pada September. Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP menunjukkan jumlah pekerja di sektor swasta hanya mencapai 135.000 pekerjaan. Jumlah tersebut turun dari 157.000 pada Agustus.

(rzy)