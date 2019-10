NEW YORK - Harga minyak naik pada perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB) didukung pernyataan pemimpin Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang akan mengurangi produksinya untuk menjaga stabilitas pasar minyak.

Baca Juga: Harga Minyak Jatuh Imbas Kekhawatiran Perundingan Dagang AS-China

Melansir Reuters, Jakarta, Jumat (11/10/2019), harga minyak berjangka minyak mentah Brent, LCOc1 naik 78 sen atau 1,3% menjadi USD59,10 per barel. Brent memperpanjang kenaikan USD1 pada hari itu menjadi USD59,32 per barel. Sementara, harga minyak berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS CLc1 naik 96 sen atau 1,8% menjadi USD53,55 per barel.

OPEC dan sekutunya termasuk Rusia akan melakukan pertemuan pada Desember untuk mengambil keputusan. "Keputusan yang akan membuat kita berada di jalur stabilitas tinggi dan berkelanjutan untuk 2020," kata Sekjen OPEC Mohammad Barkindo.

Secara terpisah, Arab Saudi mengatakan kepada OPEC bahwa produksi minyak bulanan turun sebesar 660.000 barel per hari pada September setelah serangan besar terhadap fasilitas energinya, sementara OPEC menurunkan perkiraan 2020 untuk pertumbuhan pasokan non-OPEC. "Komentar Barkindo mengingatkan pasar bahwa jika harga minyak tidak jatuh terlalu dalam karena kekhawatiran permintaan, kita dapat melihat OPEC dan sekutunya memperpanjang pemotongan produksi mereka sepanjang mayoritas tahun 2020," kata analis pasar senior di OANDA New York Edward Moya. Selain itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berencana untuk membahas menstabilkan harga minyak dunia ketika dia mengunjungi Arab Saudi pada Senin untuk melakukan pembicaraan dengan Raja Salman dan Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman.