JAKARTA - Harga minyak naik pada akhir perdagangan 22 Oktober 2019. Harga minyak didukung berita bahwa produsen minyak utama dunia akan mempertimbangkan pengurangan produksi lebih dalam di tengah kekhawatiran permintaan.

Melansir Xinhua, Rabu (23/10/2019), Harga Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman November naik USD0,85 menjadi mantap pada USD54,16 per barel di New York Mercantile Exchange, dan minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember naik USD0,74 menjadi ditutup pada USD59,70 per barel pada London ICE Futures Exchange.

American Petroleum Institute (API) pada hari Selasa melaporkan membangun 4,45 juta barel dalam persediaan minyak mentah AS untuk pekan yang berakhir 18 Oktober.

API melaporkan kenaikan tajam 10,5 juta barel persediaan minyak mentah untuk minggu sebelumnya yang berakhir 11 Oktober, dan Administrasi Informasi Energi AS (EIA) melaporkan peningkatan 9,3 juta barel.

