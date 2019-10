NEW YORK - Harga minyak mentah naik sekira 1%. Hal ini dikarenakan ditariknya persediaan bahan bakar AS.

Melansir Reuters, New York (18/10/2019), minyak mentah Brent naik 49 sen atau 0,8%, menjadi USD59,91 per barel. Minyak mentah AS, WTI naik 57 sen atau 1,1% menjadi USD53,93 per barel.

Stok bensin AS turun 2,6 juta barel dalam minggu ini hingga 11 Oktober, sementara stok sulingan yang meliputi diesel dan minyak pemanas, turun 3,8 juta barel.

Tapi kenaikan persediaan minyak mentah dunia mengimbangi penurunan tersebut. Stok minyak mentah naik 9,3 juta barel, jauh melampaui perkiraan untuk membangun 2,8 juta barel.

Kenaikan ini merupakan hasil dari pengurangan dalam output penyulingan untuk minggu ke penggunaan kapasitas terendah secara nasional sejak Badai Harvey pada September 2017. Penggunaan kapasitas penyulingan turun menjadi 83,1% karena kilang menutup kapasitas di seluruh negeri.

"Ini umumnya merupakan laporan bullish," kata Phil Flynn, analis energi senior di Price Futures Group di Chicago.

“Bagian dari masalah untuk pembangunan adalah bahwa kilang tidak berjalan. Operasi kilang jatuh, yang merupakan masalah," tambahnya.

Impor keseluruhan telah jatuh, sebagian karena sanksi yang dikenakan pada perusahaan pelayaran China COSCO yang telah menaikkan biaya pengiriman.

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co dan anak perusahaan COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co karena diduga membawa minyak Iran.

Menambah kekhawatiran tentang ekonomi global, dan karenanya permintaan energi, penjualan ritel AS turun untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan, sementara perumahan mulai dan output industri turun juga. Data sebelumnya menunjukkan moderasi dalam pertumbuhan pekerjaan dan aktivitas sektor jasa.

"Jika kita melihat lebih banyak indikasi perlambatan permintaan, saya pikir pasar akan terus turun lebih rendah," kata Gene McGillian, wakil presiden riset pasar di Tradition Energy di Stamford, Connecticut.

Perkembangan Brexit memberi dukungan ke harga minyak. Para pemimpin Uni Eropa memberikan dukungan bulat mereka untuk kesepakatan Brexit dengan Inggris pada hari Kamis..

