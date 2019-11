JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat nilai tukar rupiah terapresiasi 0,3% selama Minggu pertama di November. Bahkan sejak awal 2019 atau year to date (ytd) rupiah terapresiasi 2,68%.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, pergerakan rupiah pada pekan ini relatif stabil. Bahkan pada perdagangan kemarin rupiah sempat tembus ke angka Rp13.990 per dolar AS atau menguat 0,14% dari penutupan perdagangan hari sebelumnya.

"Kita lihat rupiah relatif stabil bahkan kemarin kita berada di Rp13.990 per dolar AS. Kinerja yang bagus dari Rupiah," ujar dia di Gedung BI, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Menurut dia, sentimen-sentimen positif dari global selama sepekan ini mendorong volatilitas di sektor keuangan global menurun. Hal tersebut memberikan dampak positif ke pasar keuangan negara berkembang seperti Indonesia.

"Di periode laporan seminggu terakhir banyak cerita baik, ini memang kondisinya on and off. Namun selama seminggu terakhir ini ceritanya banyak yang baik," ungkap dia.

Dia menambahkan, perkembangan selama sepekan ini, tingkat kepercayaan investor cukup tinggi. Sehingga aliran dana dari negara maju berbalik ke negara berkembang. Pasalnya investor mencari return atau imbal hasil yang paling besar untuk penempatan investasinya seperti negara berkembang. "Kalau kita lihat dari inflownya sendiri bahkan sampai dengan posisi ytd total inflow ekuivalen sekitar Rp226 triliun. Sebagian besar berasal dari inflow surat berharga negara (SBN)," pungkas dia. Berdasarkan data Bloomberg, saat ini rupiah berada di posisi Rp14.019 per dolar Amerika Serikat (AS) atau turun 0,15% dari posisi pembukaan perdagangan hari ini yang di level Rp14.009.