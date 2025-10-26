Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah BSU Rp600.000 Cair Lagi di Oktober 2025? 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 26 Oktober 2025 |05:16 WIB
Apakah BSU Rp600.000 Cair Lagi di Oktober 2025? 
BSU 2025 (Foto: Okezone)




JAKARTA - Apakah Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000 cair lagi di Oktober 2025? Kabar pencairan BSU Rp600.000 dinanti oleh para pekerja. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, hingga saat ini belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait BSU tahap kedua tahun 2025.

“Sampai sekarang itu belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait dengan BSU tahap II,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta.

Pernyataan Menaker ini usai ramainya kabar di media sosial bahwa pemerintah akan mencairkan BSU Rp600.000 kepada pekerja pada Oktober 2025.

Menaker menegaskan, BSU dari pemerintah hanya ada di bulan Juni dan Juli 2025 yang sudah disalurkan kepada pekerja, sehingga dapat dipastikan bahwa kabar BSU kembali didistribusikan pada bulan ini adalah salah.

“Jadi saya lihat juga ada di posting media, cek BSU bulan Oktober, itu sampai sekarang belum ada. Jadi mungkin bisa diasumsikan itu tidak ada,” kata Yassierli.

 

