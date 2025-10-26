3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan

JAKARTA - CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan, Danantara akan melakukan konsolidasi besar terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam lima tahun ke depan. Dari total sekitar 1.044 entitas BUMN yang ada saat ini, jumlahnya ditargetkan berkurang menjadi antara 230 hingga 340 perusahaan.

Berikut fakta-fakta jumlah BUMN dipangkas jadi 230 Perusahaan yang dirangkum Okezone, Minggu (26/10/2025).

1. Jadi 230 BUMN

“Kita pun ingin membuat ini efektif, efisien dari seribu. Kita sudah review, mungkin arahnya hanya sampai 230–340 BUMN nantinya, lima tahun ke depan,” ujar Rosan dalam HIPMI-Danantara Business Forum di Jakarta.

2. Tingkatkan Efisiensi

Rosan menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya Danantara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset BUMN.

Dia menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini bukan sekadar pengurangan jumlah BUMN, tetapi perbaikan kualitas dan nilai tambah yang dihasilkan.